Зеленский принял верительные грамоты от новых послов нескольких стран

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что принял верительные грамоты от вновь назначенных послов Северной Македонии, Нидерландов, Франции, Омана и Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом он написал в своих соцсетях, передает "Европейская правда".

Зеленский сообщил, что во время церемонии вручения верительных грамот проинформировал дипломатов о российском нападении на Украину в ночь на 30 июля и подчеркнул необходимость укрепления украинской ПВО.

"Даже во время нашего общения с послами Россия продолжала наносить удары по нашим городам и населенным пунктам. В таких обстоятельствах ПВО – это наш неизменный приоритет. Каждый, кто может помочь, будь то поставками ракет или работой над антибаллистической системой, напрямую помогает защищать жизни", – написал украинский президент.

Зеленский также обсудил с каждым из новоназначенных послов двусторонние отношения между государствами.

28 июля сообщалось, что новый посол Франции в Украине Брис Рокфей прибыл в Киев и вручил копии верительных грамот.

Рокфей был назначен новым послом Франции в Украине указом президента Эммануэля Макрона от 13 июля. По случаю начала работы в Киеве Рокфей записал обращение на украинском языке.