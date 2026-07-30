Испания направляет войска в анклав в Африке из-за наплыва мигрантов

Испанское правительство заявило в четверг, что развернет подразделения армии в своем североафриканском анклаве Сеута для усиления безопасности после того, как сотни мигрантов незаконно пересекли границу.

Об этом сообщает EFE, пишет "Европейская правда".

Вечером 30 июля Министерство внутренних дел Испании объявило, что в Сеуту будут направлены 60 военнослужащих Вооруженных сил, а также дополнительно 30 офицеров Гражданской гвардии.

"Вооруженные силы будут оказывать поддержку Гражданской гвардии в осуществлении ее полномочий и любых других действий, которые могут потребоваться для обеспечения безопасности в городе Сеута", – заявили в ведомстве.

Ранее региональный президент Сеуты Хуан Хесус Вивас призвал Мадрид объявить чрезвычайное положение в стране и взять под контроль ситуацию в автономном городе, предупредив, что местные власти перегружены из-за неконтролируемого прибытия мигрантов.

Министерство внутренних дел Испании сначала исключало введение чрезвычайного положения, заявив, что правила гражданской защиты не классифицируют миграционные потоки как риск. Позже МВД объявило о развертывании войск для восстановления порядка и усиления безопасности.

За последнюю неделю в Сеуту проникли 1 500 мигрантов, которые переплыли море из Марокко.

В июле Верховный суд Испании принял решение, согласно которому мигрантов, задержанных в море при попытке добраться до Сеуты или Мелильи, нельзя немедленно возвращать в соответствии со специальным режимом отказа в пересечении границы, действующим в этих анклавах.

Также стоит отметить, что в июне Европейский парламент проголосовал за новые миграционные правила, позволяющие странам ЕС отправлять мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища, в специальные центры в третьих странах.