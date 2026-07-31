Мадьяр: единственная АЭС в Венгрии может остановиться во вторник-среду

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что единственная венгерская атомная электростанция "Пакш" может полностью приостановить работу всех реакторов 4 или 5 августа из-за низкого уровня воды в Дунае.

Об этом Мадьяр заявил на пресс-конференции на территории АЭС, его цитирует Telex, пишет "Европейская правда".

Последний работающий энергоблок АЭС "Пакш" будет остановлен, если уровень воды в Дунае опустится до отметки минус 134 сантиметра. Согласно текущим прогнозам, это может произойти во вторник или среду, заявил глава венгерского правительства.

Повторное подключение первого блока может занять несколько дней, а атомная электростанция сможет работать на полную мощность только тогда, когда уровень воды поднимется выше минус 107 см.

Мадьяр подчеркнул, что система безопасного охлаждения реакторов будет продолжать работать даже после полной остановки их работы. Поэтому, по его словам, эта ситуация создает проблемы с поставками электроэнергии, но не несет угрозы ядерной безопасности.

На этом фоне премьер призвал граждан и крупные предприятия к "полному национальному сотрудничеству".

Мадьяр также упрекнул предыдущее правительство партии "Фидес" за то, что из-за его конфликта с Брюсселем страна недополучила средства ЕС, которые можно было бы направить на развитие возобновляемой энергетики.

"Сейчас мы на собственном опыте ощущаем, как сильно нам не хватает средств ЕС, которые предыдущее правительство не смогло привлечь", – заявил он, добавив, что в ближайшие годы Венгрия начнет строительство значительного количества ветровых турбин и мощностей для хранения энергии.

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что страна может столкнуться с энергетическим кризисом. Мадьяр призвал крупных потребителей, включая производителей аккумуляторов и автомобилей, добровольно сократить потребление электроэнергии с 17:00 до 22:00 во время жары.

30 июля венгерская энергетическая компания MVM сообщила, что все блоки единственной в Венгрии атомной электростанции "Пакш" остановят свою работу на срок от 24 до 72 часов из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае. Такое решение было принято впервые за всю историю существования этой АЭС.