В МИД Польши рассказали о вызове посла России в связи с падением ракеты Х-101

Посол России в Польше Георгий Михно, которого вызвали в польский Министерство иностранных дел в связи с падением российской ракеты в Люблинском воеводстве, получил ноту протеста.

Об этом агентству PAP сообщил пресс-секретарь МИД Польши Мачей Вевюр, пишет "Европейская правда".

Посла РФ вызвали в МИД Польши в пятницу, 31 июля, из-за инцидента с падением российской ракеты на польской территории во время атаки на Украину в ночь на 30 июля.

Там дипломат получил ноту протеста от заместителя государственного секретаря МИД и советника по национальной безопасности Роберта Купецкого. Польская сторона выразила послу осуждение действий России и призвала Москву прекратить деятельность, "которая представляет угрозу для жизни и безопасности поляков и полек, а также несет риск катастрофы в авиационном движении".

"Посол услышал от нас, что мы однозначно осуждаем враждебные действия, направленные против безопасности суверенного государства и его граждан… Мы подчеркнули, что любая эскалация на границе ЕС и Североатлантического альянса неприемлема", – добавил представитель Министерства иностранных дел Польши.

Как сообщалось, польские следователи подтвердили, что 30 июля в Люблинском воеводстве упала российская крылатая ракета Х-101, изготовленная во втором квартале 2026 года на одном из заводов в Московской области.

Польский премьер-министр Дональд Туск убежден, что нет оснований полагать, что российская ракета, упавшая в Люблинском воеводстве, была умышленно направлена на Польшу.

Также Туск после инцидента с падением ракет в Польше объявил, что в ближайшее время Варшава рассмотрит возможность передачи Украине дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.