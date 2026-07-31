Польща викликала посла Росії через інцидент з російською ракетою

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла Росії у зв’язку з падінням російської ракети на території Люблінського воєводства 30 липня.

Про це повідомив польський прем’єр-міністр Дональд Туск на платформі X, передає "Європейська правда".

"Міністерство закордонних справ Польщі викликало російського посла у зв'язку з ракетою, яка вчора впала на польській території", – написав Туск.

Деталей цього виклику прем’єр Польщі не навів.

Як повідомлялося, польські слідчі підтвердили, що 30 липня у Люблінському воєводстві впала російська крилата ракета Х-101, виготовлена у другому кварталі 2026 року на одному з заводів у Московській області.

У Міноборони Польщі зазначили, що український пілот до останнього відстежував російську ракету Х-101, яка 30 липня вторглась у повітряний простір Польщі і впала на її території, але був змушений розвернутись за 20 секунд до кордону.

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск переконаний, що немає підстав вважати, що російська ракета, яка впала на Люблінщині, була умисно спрямована на Польщу.

Президент Польщі Кароль Навроцький очікує від уряду детального звіту щодо інциденту з російською ракетою і не скликатиме засідання Ради національної безпеки.