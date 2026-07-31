Мерц заявив, що Іспанія повинна відновити контроль над ситуацією з мігрантами

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Іспанія повинна відновити контроль над захистом зовнішнього кордону ЄС на тлі міграційної кризи, що спалахнула в іспанському анклаві Сеута.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій відомством федерального канцлера Німеччини у п'ятницю, пише "Європейська правда".

Мерц наголосив, що захист зовнішніх кордонів Європейського Союзу має вирішальне значення для боротьби з нелегальною міграцією.

"Я чітко очікую від усіх держав-членів ЄС, що вони виконуватимуть цей обов’язок. З цього приводу ми підтримуємо контакт з урядом Іспанії. Іспанія хоче і повинна якнайшвидше відновити контроль над ситуацією в Сеуті. Тому я вітаю намір Іспанії не допускати нелегальних мігрантів на європейський континент", – заявив Мерц.

Крім того, Берлін очікує від Марокко, що ця держава негайно прийме нелегальних мігрантів назад.

"Добре, що Європейська комісія та комісар Магнус Бруннер пообіцяли свою підтримку в цьому питанні. Прийнятий у червні регламент про повернення тепер має бути негайно та в повному обсязі втілений у життя", – додав Мерц.

Міністерство внутрішніх справ Іспанії заявило, що з початку міграційної кризи до іспанського анклаву Сеута з території Марокко незаконно проникли понад 50 тисяч людей, у той час як місцева влада говорить про ще вищу цифру.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС посилить підтримку Іспанії у відповідь на міграційну кризу в іспанському анклаві Сеуті.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який прибув до Сеути 31 липня, наголосив, що масовий наплив туди нелегалів є порушенням територіальної цілісності країни.