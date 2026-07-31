Германия намерена продлить пограничный контроль на фоне ситуации в Сеуте

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт анонсировал продление пограничного контроля с соседними странами на фоне миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута.

Заявление политика цитирует Die Zeit, пишет "Европейская правда".

Министр внутренних дел высказался за то, чтобы Германия сохранила пограничный контроль с соседями и после сентября. В то же время он не уточнил, как долго продлится действие этих мер.

"Мы сохраним возможность применения внутреннего пограничного контроля после сентября. Наши успехи в сдерживании нелегальной миграции должны быть сохранены и расширены", – подчеркнул Добриндт.

Германия возобновила пограничный контроль 16 сентября 2024 года. Тогдашний министр внутренних дел Нэнси Фезер (СДПГ) распорядилась ввести эту меру, чтобы ограничить количество нелегальных мигрантов. Несмотря на критику, в частности со стороны Еврокомиссии, действие постановления продлевали трижды – в последний раз до середины сентября 2026 года.

"Ситуация в Сеуте иллюстрирует нестабильный характер нелегальной миграции", – заявил Добриндт.

Он призвал Испанию немедленно обеспечить "гарантию защиты внешних границ Европы и оперативную репатриацию нелегальных мигрантов в Марокко".

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Испания должна восстановить контроль в Сеуте и обеспечить защиту внешней границы ЕС.

В последние дни в Сеуту, испанский город-анклав в Марокко, проникли тысячи мигрантов. Министерство внутренних дел Испании заявило, что с начала миграционного кризиса туда попали более 50 тысяч человек, в то время как местные власти называют ещё более высокую цифру.