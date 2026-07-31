Санчес намекнул, что "самые дырявые" границы для мигрантов до сих пор были не у Испании

Премьер-министр Испании Педро Санчес после заявлений многих европейских столиц о необходимости взять под контроль миграционный кризис в Сеуте отметил, что его страна до сих пор не входила в число "самых проблемных".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем X.

Санчес опубликовал данные из официальной статистики пограничного агентства ЕС Frontex за 2021 год, указывающие, что "самые дырявые" внешние границы – не у Испании.

La solidaridad y la empatía son opcionales.



El respeto a los tratados europeos y a los datos, no.

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Número de entradas irregulares entre 2021 y 2026 según Frontex:



Por Italia: 478.600

Por los Balcanes occidentales: 340.600

Por Grecia: 259.800

Por España: 234.760

Por la… – Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 31, 2026

В опубликованной статистике говорится, что через Италию в ЕС нелегально попали около 478 600 человек, через страны Западных Балкан – 340 600, через Грецию – 259 800, через Испанию – 234 760, через страны "восточного фланга" – 48 000.

"Солидарность и сочувствие – опциональны. Но уважение к европейским договорам и цифрам – нет… Сейчас время не разделять, а время продолжать строить сильный и объединенный ЕС", – прокомментировал премьер Испании.

Его пост выглядит как упрек в адрес Италии, которая первой призвала приостановить действие "Шенгена" для Испании. Эта идея получила поддержку также со стороны чешского премьера Андрея Бабиша.

Напомним, Сеута – испанский город на узком полуострове напротив Гибралтара, на африканском побережье, со всех сторон окруженный территорией Марокко. В последние дни туда прибыли вплавь тысячи желающих попасть в Европу. По разным оценкам, речь идет о 40–60 тысячах человек. Их регистрируют и собираются депортировать.

Многие европейские чиновники увидели параллели с миграционным кризисом 2015 года в разгар войны в Сирии.