Санчес намекнул, что "самые дырявые" границы для мигрантов до сих пор были не у Испании
Премьер-министр Испании Педро Санчес после заявлений многих европейских столиц о необходимости взять под контроль миграционный кризис в Сеуте отметил, что его страна до сих пор не входила в число "самых проблемных".
Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем X.
Санчес опубликовал данные из официальной статистики пограничного агентства ЕС Frontex за 2021 год, указывающие, что "самые дырявые" внешние границы – не у Испании.
La solidaridad y la empatía son opcionales.
El respeto a los tratados europeos y a los datos, no.
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Número de entradas irregulares entre 2021 y 2026 según Frontex:
Por Italia: 478.600
Por los Balcanes occidentales: 340.600
Por Grecia: 259.800
Por España: 234.760
Por la…– Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 31, 2026
В опубликованной статистике говорится, что через Италию в ЕС нелегально попали около 478 600 человек, через страны Западных Балкан – 340 600, через Грецию – 259 800, через Испанию – 234 760, через страны "восточного фланга" – 48 000.
"Солидарность и сочувствие – опциональны. Но уважение к европейским договорам и цифрам – нет… Сейчас время не разделять, а время продолжать строить сильный и объединенный ЕС", – прокомментировал премьер Испании.
Его пост выглядит как упрек в адрес Италии, которая первой призвала приостановить действие "Шенгена" для Испании. Эта идея получила поддержку также со стороны чешского премьера Андрея Бабиша.
Напомним, Сеута – испанский город на узком полуострове напротив Гибралтара, на африканском побережье, со всех сторон окруженный территорией Марокко. В последние дни туда прибыли вплавь тысячи желающих попасть в Европу. По разным оценкам, речь идет о 40–60 тысячах человек. Их регистрируют и собираются депортировать.
Многие европейские чиновники увидели параллели с миграционным кризисом 2015 года в разгар войны в Сирии.