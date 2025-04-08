Україна і Молдова обговорюють відновлення переправи, що додасть маршрут в обхід Придністров’я

Україна і Молдова почали обговорювати відновлення переправи на Дністрі у місті Ямпіль на Вінниччині, що створило би ще один маршрут між країнами в обхід Придністров’я.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів у своєму Facebook очільник комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду.

Гайду повідомив, що відновлення поромної переправи на Дністрі між українським Ямполем і молдовським Косеуцьком було однією з тем обговорення на зустрічі міжпарламентської групи дружби України та Молдови.

"Це забезпечить найкоротший шлях з центру України до країн Центральної та Південно-Східної Європи, обминаючи тимчасово окуповане Придністров’я. З української сторони є підтримка інвесторів, готових вкладати кошти в відновлення переправи", – розповів депутат.

Він додав, що також йшлося про створення спільного пункту фітосанітарного контролю замість двох окремих, що спростило би проходження кордону, та про прискорення процесу погодження нових категорій продукції та спрощення процедур для українських експортерів.

Також 8 квітня на українсько-угорському кордоні запрацював пункт пропуску "Велика Паладь – Надьгодош".

У грудні 2024 року Кабмін затвердив угоду з Румунією про будівництво мосту через Тису між українським селищем Біла Церква і румунським Сігету-Мармацієй.