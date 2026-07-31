Новые премьеры Украины и Молдовы провели первую беседу

Новые премьер-министры Украины и Молдовы вечером 31 июля провели первую беседу.

Как пишет "Европейская правда", об этом в своих соцсетях сообщил молдавский премьер Василе Тофан.

Тофан рассказал, что у него состоялась "хорошая и очень содержательная" беседа с украинским коллегой Сергеем Корецким – насколько известно, первая с момента их назначения.

"Заверил, что Молдова продолжит поддерживать Украину, как поддерживала с первого дня. Поблагодарил его за храбрость и стойкость украинского народа, который защищает не только свободу своей страны, но и безопасность во всем регионе", – отметил премьер Молдовы.

Одной из тем беседы стала кризисная ситуация из-за обмеления Днестра, который является критически важным источником воды для Молдовы. Ранее в пятницу сообщили, что профильная комиссия, в которую входят представители обеих стран, согласовала временный режим сбросов воды из Днестровского водохранилища.

Кроме того, премьеры обсудили ускорение строительства трансграничной переправы через Днестр в городе Ямполь Винницкой области, что создаст еще один маршрут между странами в обход Приднестровья.

"Также обсудили сотрудничество между железными дорогами обеих стран, в том числе в контексте транспортировки украинского зерна в порт Констанца. Более эффективная железнодорожная инфраструктура и лучшая координация могут принести экономические выгоды обеим странам", – отметил Василе Тофан.

Он добавил, что за последние годы между Украиной и Молдовой сложились доверительные отношения, основанные на солидарности и взаимном уважении, и это стоит "воплотить в максимальном количестве конкретных проектов, которые сделают жизнь людей удобнее, а наши экономики – сильнее".

Корецкий, со своей стороны, на момент публикации ещё не сообщал подробности разговора.

Напомним, правительство Василе Тофана официально приступило к работе 22 июля; Корецкий был назначен премьером 16 июля.