Новые премьеры Украины и Молдовы провели первую беседу
Новые премьер-министры Украины и Молдовы вечером 31 июля провели первую беседу.
Как пишет "Европейская правда", об этом в своих соцсетях сообщил молдавский премьер Василе Тофан.
Тофан рассказал, что у него состоялась "хорошая и очень содержательная" беседа с украинским коллегой Сергеем Корецким – насколько известно, первая с момента их назначения.
"Заверил, что Молдова продолжит поддерживать Украину, как поддерживала с первого дня. Поблагодарил его за храбрость и стойкость украинского народа, который защищает не только свободу своей страны, но и безопасность во всем регионе", – отметил премьер Молдовы.
Одной из тем беседы стала кризисная ситуация из-за обмеления Днестра, который является критически важным источником воды для Молдовы. Ранее в пятницу сообщили, что профильная комиссия, в которую входят представители обеих стран, согласовала временный режим сбросов воды из Днестровского водохранилища.
Кроме того, премьеры обсудили ускорение строительства трансграничной переправы через Днестр в городе Ямполь Винницкой области, что создаст еще один маршрут между странами в обход Приднестровья.
"Также обсудили сотрудничество между железными дорогами обеих стран, в том числе в контексте транспортировки украинского зерна в порт Констанца. Более эффективная железнодорожная инфраструктура и лучшая координация могут принести экономические выгоды обеим странам", – отметил Василе Тофан.
Он добавил, что за последние годы между Украиной и Молдовой сложились доверительные отношения, основанные на солидарности и взаимном уважении, и это стоит "воплотить в максимальном количестве конкретных проектов, которые сделают жизнь людей удобнее, а наши экономики – сильнее".
Корецкий, со своей стороны, на момент публикации ещё не сообщал подробности разговора.
Напомним, правительство Василе Тофана официально приступило к работе 22 июля; Корецкий был назначен премьером 16 июля.