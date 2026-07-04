У Франції петиція проти закону про застосування поліцією зброї зібрала 100 тисяч підписів

У Франції зібрала 100 тисяч підписів петиція проти суперечливого законопроєкту, яким пропонують закріпити презумпцію легітимності застосування поліцейськими вогнепальної зброї у межах виконання службових обов’язків.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Станом на п’ятницю 100 тисяч французів підписали петицію із закликом до депутатів відхилити законопроєкт про презумпцію легітимності застосування правоохоронцями вогнепальної зброї – який внесли праві "Республіканці".

Законопроєкт був поданий у січні та очікувано потрапить на розгляд у залу Національних зборів у вівторок.

У петиції аргументують, що Франція і зараз лідирує за статистикою випадків, коли правоохоронці поранили або застрелили людей, а пропозиція ризикує збільшити кількість таких випадків.

Запропонований закон критикують як такий, що суперечить принципам прав людини і перекладає тягар доведення недоречності застосування зброї на постраждалих, замість того, щоб свою правоту доводили представники державних служб.

Петицію активно поширювали у тому числі депутати, які виступають проти викладених ідей – зокрема, з ультралівої "Нескореної Франції".

Початково у проєкті йшлося про презумпцію легітимного самозахисту сил поліції. У подальшому текст змінився, у спробах залучити на його підтримку більше фракцій.

Після порогу у 100 тисяч підписів петиція має бути опублікована на сайті Національних зборів, а у разі перетину позначки у 500 тисяч підписів – має бути винесена на розгляд.

У Фінляндії на початку 2026 року за лічені дні зібрали підписи для громадського законопроєкту про заборону феєрверків.

У Німеччині петиція за заборону феєрверків зібрала понад 3 мільйони підписів.