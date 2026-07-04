Во Франции петиция против закона о применении оружия полицией собрала 100 тысяч подписей

Во Франции собрала 100 тысяч подписей петиция против спорного законопроекта, которым предлагается закрепить презумпцию законности применения полицейскими огнестрельного оружия в рамках исполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

По состоянию на пятницу 100 тысяч французов подписали петицию с призывом к депутатам отклонить законопроект о презумпции законности применения правоохранителями огнестрельного оружия, который внесли правые "Республиканцы".

Законопроект был внесен в январе и, как ожидается, будет вынесен на рассмотрение в зале Национальных собраний во вторник.

В петиции утверждается, что Франция и сейчас лидирует по статистике случаев, когда правоохранители ранили или застрелили людей, а данное предложение рискует увеличить количество таких случаев.

Предлагаемый закон критикуют как противоречащий принципам прав человека и перекладывающий бремя доказания на пострадавших, вместо того, чтобы свою правоту доказывали представители государственных служб.

Петицию активно распространяли, в том числе, депутаты, выступающие против изложенных идей – в частности, из ультралевой партии "Непокоренная Франция".

Изначально в проекте речь шла о презумпции законной самообороны полиции. Впоследствии текст был изменен в попытке привлечь на его поддержку больше фракций.

После достижения порога в 100 тысяч подписей петиция должна быть опубликована на сайте Национальных собраний, а в случае превышения отметки в 500 тысяч подписей – вынесена на рассмотрение.

В Финляндии в начале 2026 года за считанные дни собрали подписи для общественного законопроекта о запрете фейерверков.

В Германии петиция за запрет фейерверков собрала более 3 миллионов подписей.