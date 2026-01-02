Понад 3 мільйони німців підписали петицію за заборону феєрверків у новорічну ніч

Понад три мільйони людей підписали петицію берлінського відділення Німецької профспілки поліції (GdP), в якій закликають до загальнонаціональної заборони феєрверків у новорічну ніч.

Про це ініціатори оголосили в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Тільки за останні кілька днів петицію підтримали понад 700 000 осіб. "Політики повинні показати, що вони серйозно ставляться до цих голосів", – сказав Штефан Вех, голова GdP у Берліні.

У понеділок Німецька асоціація допомоги навколишньому середовищу (Deutsche Umwelthilfe) разом з іншими організаціями, включаючи профспілку поліції, планує представити подібну петицію федеральному міністру внутрішніх справ Александру Добріндту в Берліні. Цю петицію вже підписали понад 970 000 осіб. З огляду на смерть і тисячі травм, деякі з яких серйозні, що сталися в новорічну ніч, ініціатори закликають до постійної заборони приватної купівлі та використання феєрверків у новорічну ніч.

Німецький уряд досі відхиляв загальну заборону на феєрверки. GdP прагне посилити тиск за допомогою своєї петиції. Ще до конференції міністрів внутрішніх справ вона закликала до заборони феєрверків, але там було досягнуто згоди лише щодо заходів для окремих міст і муніципалітетів, таких як зони, вільні від феєрверків.

У новорічну ніч поліція та медики Німеччини зафіксували численні випадки травм через використання піротехніки, щонайменше два інциденти закінчилися фатально.

Поліція Нідерландів заарештувала близько 250 осіб під час того, що офіцери описали як насильницьку новорічну ніч, яка відзначилася масовими заворушеннями, цілеспрямованими нападами на працівників екстрених служб та різким зростанням кількості пожеж і екстрених викликів.