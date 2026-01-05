У Фінляндії за лічені дні зібрали підписи для законопроєкту про заборону феєрверків

У Фінляндії за менш як тиждень зібрали достатньо підписів для внесення до парламенту "громадського" законопроєкту щодо заборони використання феєрверків.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Ініціативу щодо законопроєкту про заборону феєрверків у Фінляндії зареєстрували 31 грудня 2025 року. За ці дні вона вже набрала понад 50 тисяч підписів – достатній поріг для того, щоб стати офіційним законопроєктом і потрапити на розгляд парламенту.

Проєкт пропонує заборону на виробництво, імпорт, продаж та використання феєрверків на території країни з міркувань громадської безпеки та здоров’я, а також захисту довкілля та спокою тварин.

За чинним законодавством, продаж феєрверків у Фінляндії дозволено протягом лише кількох днів у році – з 27 до 31 грудня, окрім випадків, коли покупець має спеціальну ліцензію на використання піротехніки. Аматорське використання піротехніки приватними особами дозволене лише у новорічний вечір з 18-00 до 2 ночі.

У Німеччині понад 3 мільйони людей підтримали петицію за заборону феєрверків у новорічну ніч.

Цьогорічні святкування Нового року у Німеччині знову позначилися трагічними інцидентами через використання піротехніки.

В Італії через використання піротехніки на Новий рік загинув громадянин Молдови.