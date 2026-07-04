Фінляндія частково закривала небо й море на півдні через українську атаку в районі Петербурга

У Фінляндії офіційно підтвердили, що ранкові обмеження повітряного й морського руху над Фінською затокою були пов’язані з атакою України по цілях в РФ довкола Петербурга.

Як повідомляє Yle, пише "Європейська правда", про це сказав міністр оборони Антті Хяккянен.

Хяккянен підтвердив, що приблизно 4-годинні обмеження руху у Фінській затоці вранці 4 липня були пов’язані з атакою українських БпЛА по цілях на території Росії. Він пояснив, що йшлося про заходи обережності. Водночас ситуацію не вважали такою, що вимагала б оголошення повітряної тривоги для населення у районах на узбережжі Фінської затоки.

У підсумку фінська армія не зафіксувала порушень повітряного простору країни.

"Ми були готові протидіяти дронам із застосуванням винищувачів, гелікоптерів та обладнання флоту – якби вони збилися з курсу. Але у підсумку вони не збилися", – зазначив міністр.

Хяккянен зазначив, що подібні заходи обережності можуть почастішати.

"Україна з високою ймовірністю продовжить ці успішні удари по Росії. Вони бачать, що у Росії чималі збитки – і таким чином тиск на Росію задля досягнення миру буде посилюватися. Тож я вважаю, що атаки триватимуть", – пояснив міністр.

"Фіни мають бути готовими до того, що інциденти з дронами біля наших кордонів однозначно будуть продовжуватися", – додав Антті Хяккянен.

Як повідомляли, 4 липня Збройні сили Фінляндії запроваджували тимчасові обмеження авіаційного та морського руху у східній частині Фінської затоки з 5:18 ранку до 9:18 за місцевим часом, що співпадає з київським.

Це вже другий такий епізод за поточний тиждень. Попередній раз обмеження запроваджували раннім ранком 2 липня.

Вночі 4 липня російська влада заявила про атаку безпілотників на Москву, а згодом стало відомо про влучання в районі Санкт-Петербурга.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що цілями довкола Петербурга були портова нафтова інфраструктура, що дозволяє Росії заробляти гроші для продовження війни, та військова база у Кронштадті.