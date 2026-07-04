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Фінляндія обмежувала морський та повітряний рух в частині Фінської затоки

Новини — Субота, 4 липня 2026, 11:15 — Ольга Ковальчук

Вранці у суботу Збройні сили Фінляндії запроваджували тимчасові обмеження авіаційного та морського руху у східній частині Фінської затоки.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Сил оборони Фінляндії. 

Зазначається, що з 5:18 ранку до 9:18 (за місцевим часом) Збройні сили країни ввели тимчасові обмеження на польоти та перебування у морській зоні у східній частині Фінської затоки. 

Ці обмеження були вжиті як запобіжний захід для забезпечення умов роботи органів влади та безпеки сторонніх осіб, додали військові.

За даними Yle, ці дії були пов’язані з війною Росії проти України, а саме прольотами українських дронів. Приблизно в цей час Сили оборони України уразили портову нафтову інфраструктуру Санкт-Петербурга. 

Подібні обмеження Фінляндія запроваджувала вранці четверга, 2 липня.

Раніше у Фінляндії підтвердили порушення повітряного простору російським військовим транспортним літаком 27 травня – він пробув у повітряному просторі країни близько двох хвилин. 

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Фінляндія Війна з РФ
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