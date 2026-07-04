Фінляндія обмежувала морський та повітряний рух в частині Фінської затоки

Вранці у суботу Збройні сили Фінляндії запроваджували тимчасові обмеження авіаційного та морського руху у східній частині Фінської затоки.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Сил оборони Фінляндії.

Зазначається, що з 5:18 ранку до 9:18 (за місцевим часом) Збройні сили країни ввели тимчасові обмеження на польоти та перебування у морській зоні у східній частині Фінської затоки.

Ці обмеження були вжиті як запобіжний захід для забезпечення умов роботи органів влади та безпеки сторонніх осіб, додали військові.

За даними Yle, ці дії були пов’язані з війною Росії проти України, а саме прольотами українських дронів. Приблизно в цей час Сили оборони України уразили портову нафтову інфраструктуру Санкт-Петербурга.

Подібні обмеження Фінляндія запроваджувала вранці четверга, 2 липня.

Раніше у Фінляндії підтвердили порушення повітряного простору російським військовим транспортним літаком 27 травня – він пробув у повітряному просторі країни близько двох хвилин.