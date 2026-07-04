Финляндия закрывала воздушное и морское пространство на юге из-за ударов Украины под Петербургом

В Финляндии подтвердили, что утренние ограничения воздушного и морского движения над Финским заливом были связаны с атакой Украины по целям в РФ в окрестностях Петербурга.

Как сообщает Yle, пишет "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Антти Хяккянен.

Хяккянен подтвердил, что примерно 4-часовые ограничения движения в Финском заливе утром 4 июля были связаны с атакой украинских БПЛА по целям на территории России. Он пояснил, что речь шла о мерах предосторожности. В то же время ситуацию не считали такой, которая требовала бы объявления воздушной тревоги для населения в районах на побережье Финского залива.

В итоге финская армия не зафиксировала нарушений воздушного пространства страны.

"Мы были готовы противодействовать дронам с помощью истребителей, вертолетов и флота – если бы они сбились с курса. Но в итоге они не сбились", – отметил министр.

Хяккянен отметил, что подобные меры предосторожности могут участиться.

"Украина с высокой вероятностью продолжит эти успешные удары по России. Они видят, что у России немалые убытки – и таким образом давление на Россию с целью достижения мира будет усиливаться. Поэтому я считаю, что атаки будут продолжаться", – пояснил министр.

"Финны должны быть готовы к тому, что инциденты с дронами у наших границ однозначно будут продолжаться", – добавил Антти Хяккянен.

Как сообщалось, 4 июля Вооруженные силы Финляндии ввели временные ограничения авиационного и морского движения в восточной части Финского залива с 5:18 утра до 9:18 по местному времени, которое совпадает с киевским.

Это уже второй подобный инцидент за текущую неделю. Предыдущий раз ограничения вводились ранним утром 2 июля.

Ночью 4 июля российские власти заявили об атаке беспилотников на Москву, а впоследствии стало известно об ударах в районе Санкт-Петербурга.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целями в окрестностях Петербурга были портовая нефтяная инфраструктура, позволяющая России зарабатывать деньги для продолжения войны, и военная база в Кронштадте.