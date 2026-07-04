"ППО, тиск і санкції": Сибіга після удару РФ по Сумах знову закликав партнерів діяти

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на тлі трагедії у Сумах, де російський КАБ влучив у будинок в центрі міста, звернувся із закликом до міжнародних партнерів України прискорити допомогу у сфері ППО і посилити тиск на Росію.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував вдень 4 липня.

Сибіга опублікував фото з місця трагедії у Сумах, пояснивши, що руйнування завдані російською керованою авіабомбою; внаслідок удару четверо людей загинули і понад 30 поранені.

Tonight, Russia dropped an aerial bomb on the center of Sumy. At least four civilians were killed, including a child. Thirty-three more people were injured, among them seven children.



Moscow has long stopped pretending to distinguish between military targets and residential… pic.twitter.com/eNOh6SJPqq – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 4, 2026

"Росія давно перестала розрізняти між військовими цілями і житловими кварталами. Вона б’є по житлових будинках серед ночі, тому що вважає, що може так робити без наслідків. Хто досі вірить, що Росію можна переконати зупинитися словами, має подивитися на Суми", – заявив він.

Очільник МЗС України наголосив, що Москва зрозуміє лише мову сили і таких заходів переконання потрібно більше.

"Кожна російська атака надсилає ті самі сигнали: Москва не збирається зупиняти цю війну… Світ має відповісти діями, не словами. Україні терміново потрібні додаткові системи ППО і перехоплювачі", – закликав він.

"Росія має отримати сильніші санкції, глибшу ізоляцію та наростання тиску – доки терор перестане бути для неї доступним інструментом політики. Це єдиний спосіб змусити Росію припинити цю війну", – заявив Андрій Сибіга.

Раніше цього тижня міністр оборони України Михайло Федоров звернувся з листами до майже 40 країн-партнерів із проханням невідкладно передати Україні ракети Patriot із наявних запасів уже цього місяця.

Президент України Володимир Зеленський обговорив постачання ракет до ППО з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.