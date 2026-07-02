Федоров звернувся до майже 40 країн з проханням передати ракети до Patriot із запасів

Міністр оборони України Михайло Федоров звернувся з листами до майже 40 країн-партнерів із проханням невідкладно передати Україні ракети Patriot із наявних запасів уже цього місяця.

Про це повідомили в Міноборони України, пише "Європейська правда".

За даними відомства, у ніч проти 2 липня ворог застосував проти України майже 500 ударних дронів, 77 ракет, з них 25 – балістичні або гіперзвукові ракети.

Українським силам вдалося перехопити більше 90% крилатих ракет і 90% ударних дронів типу Shahed. Водночас збиття балістичних ракет залишається ключовим викликом через нестачу ракет до систем Patriot, заявили у Міноборони.



Для того, щоб забезпечити Україну антибалістичними ракетами, у квітні вперше Міністерство оборони уклало рекордний контракт на сотні ракет PAC-2 для Patriot за підтримки Німеччини. Їхні поставки розпочнуться протягом наступних років.



Також уперше було зроблено крок до закупівлі близько сотні ракет до Patriot на $1 млрд за рахунок кредиту ЄС. Цього року Україна також уперше почала отримувати ракети зі складів європейських партнерів. Крім того, завдяки впровадженню стандарту НАТО After Action Review уже вдалося більш ніж удвічі підвищити ефективність Patriot проти маневрених ракет "Іскандер".



"Проте цього недостатньо – Україні критично потрібні додаткові ракети до систем Patriot. Вони є на складах партнерів. І саме від швидких рішень, масштабування механізму PURL та закупівлі ракет через JUMPSTART залежить захист українського неба. Міністр оборони України вже звернувся з листами до майже 40 країн-партнерів із проханням невідкладно передати Україні ракети Patriot із наявних запасів уже цього місяця – в обмін на майбутні поставки, законтрактовані для України. А також із закликом зробити внески у механізми PURL та JUMPSTART", – повідомили у відомстві.

У Міноборони додали, що критично важливо ухвалити рішення напередодні саміту НАТО, що пройде в Анкарі наступного тижня.



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