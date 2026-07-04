"ПВО, давление и санкции": Сибига после удара РФ по Сумам вновь призвал партнеров к действиям

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на фоне трагедии в Сумах, где российская управляемая авиабомба попала в дом в центре города, обратился с призывом к международным партнерам Украины ускорить оказание помощи в сфере ПВО и усилить давление на Россию.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал днем 4 июля.

Сибига опубликовал фото с места трагедии в Сумах, пояснив, что разрушения нанесены российской управляемой авиабомбой; в результате удара четыре человека погибли и более 30 получили ранения.

Tonight, Russia dropped an aerial bomb on the center of Sumy. At least four civilians were killed, including a child. Thirty-three more people were injured, among them seven children.



Moscow has long stopped pretending to distinguish between military targets and residential… pic.twitter.com/eNOh6SJPqq – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 4, 2026

"Россия давно перестала различать военные цели и жилые кварталы. Она наносит удары по жилым домам посреди ночи, потому что считает, что может так поступать безнаказанно. Кто до сих пор верит, что Россию можно убедить остановиться словами, должен посмотреть на Сумы", – заявил он.

Глава МИД Украины подчеркнул, что Москва поймет только язык силы и таких мер убеждения нужно больше.

"Каждая российская атака посылает одни и те же сигналы: Москва не собирается останавливать эту войну… Мир должен ответить действиями, а не словами. Украине срочно нужны дополнительные системы ПВО и перехватчики", – призвал он.

"Россия должна подвергнуться более жестким санкциям, более глубокой изоляции и усилению давления – до тех пор, пока террор не перестанет быть для нее доступным инструментом политики. Это единственный способ заставить Россию прекратить эту войну", – заявил Андрей Сибига.

Ранее на этой неделе министр обороны Украины Михаил Федоров обратился с письмами к почти 40 странам-партнерам с просьбой безотлагательно передать Украине ракеты Patriot из имеющихся запасов уже в этом месяце.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил поставки ракет для ПВО с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.