У Німеччині з другої спроби вкрали 300-кілограмовий церковний дзвін

Поліція міста Бремен на північному заході Німеччини шукає зловмисників, які вкрали 300-кілограмовий церковний дзвін – імовірно, з другої спроби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

За словами речниці поліції Бремена, крадіжка бронзового дзвону сталася в ніч проти середи на території церкви Святого Духа в бременському районі Фар.

Правоохоронці кажуть, що невідомі вже приблизно два тижні тому під час нібито "зварювальних робіт" зняли кріплення дзвону, після чого він упав з невеликої висоти. Шум помітив співробітник протестантської парафії, який живе неподалік, і злодії втекли.

Наразі невідомо, чи ті самі зловмисники причетні й до другої крадіжки, яка виявилась успішною. Вартість дзвону вагою 300 кілограмів оцінюється приблизно в 10 тисяч євро, повідомила поліція Бремена.

Нагадаємо, королева Нідерландів Максима у червні передала церкві в Чехії дзвін, частково виготовлений із російської зброї, на знак солідарності з Україною.

У 2018 році громада Герксгайм-ам Берг у німецькій землі Рейнланд-Пфальц вирішила, що, попри скандал, залишить у місцевій церкві дзвін, пов'язаний із добою націонал-соціалізму.