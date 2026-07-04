У депутатки британского парламента украли электровелосипед, пока она была в пабе

У либеральной депутатки британского парламента Лейлы Моран украли электровелосипед, пока она отдыхала в пабе – по её словам, это был первый такой выезд в город.

Об этом Моран пожаловалась на своей странице в Facebook, пишет "Европейская правда".

Моран рассказала, что кража произошла вечером в пятницу в промежутке между 22:50 и 23:30. Она приехала на встречу со знакомыми в паб на электровелосипеде Pakyak E+ с креплениями для багажа и детским сиденьем и оставила его неподалеку, пристегнув "надежным" замком.

"Мы зашли туда на один напиток, максимум на полчаса. А когда я вышла из паба, велосипеда уже не было. Если вы что-то видели – дайте мне знать. Я уже подала заявление в полицию… Это первый раз, когда я вывезла его в город. Знаю, что такое бывает, но мне так неприятно", – поделилась депутат.

Некоторые пользователи начали насмехаться над ней, оставляя комментарии вроде "приветствую в реальном мире", "пригласите третий мир – станете третьим миром" или "на один велосипед меньше на дороге", а другие – делиться своим опытом и советами.

Напомним, во время длительного локдауна в период пандемии коронавируса воры ограбили здание Европарламента в Брюсселе – по меньшей мере у 50 членов Европарламента украли компьютеры, планшеты и другие личные вещи из офисов.

В Германии осенью прошлого годаукрали 300-килограммовый церковный колокол.