Будівлю Європарламенту розграбували під час локдауну

Злодії пограбували будівлю Європарламенту в Брюсселі, коли вона пустувала через коронавірус.

Про це йдеться в публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

Щонайменше у 50 членів Європарламенту вкрали комп'ютери, планшети та інші предмети з їхніх офісів, коли вони перебували на дистанційній роботі далеко від Брюсселя під час карантину.

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Все свідчить про те, що крадіжки відбулися, коли будівля була практично порожня. Злодії рилися в паперах і вривалися в сейфи в кабінетах євродепутатів, щоб забрати цінні речі.

Німецький євродепутат Ніко Земсротт, у якого вкрали два ноутбуки, заявив, що він розчарований реакцією з боку Генерального директорату з питань безпеки Європарламенту, відомого як DG SAFE.

"Ми майже впевнені, що грабіжники обшукали всі наші речі, тому що залишили безлад", - сказав євродепутат. Він додав, що має інформацію про те, що злодії побували в офісах від 40 до 100 євродепутатів.

У понеділок Земсротт попередив своїх колег про крадіжки в електронному листі і розмістив на YouTube відео, яке показує, як злодії зламали шухляду, а потім, виявивши всередині ключ, відчинили шафу з комп'ютерами. Депутат сказав, що DG SAFE не попередив європарламентарів про крадіжки.

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У березні президент Європейського парламенту Давід Сассолі ввів сувору заборону на доступ до будівлі сторонніх відвідувачів і закликав членів і співробітників парламенту залишатися в своїх країнах, щоб запобігти поширенню вірусу. До травня парламент здебільшого пустував.

Прессекретар парламенту заявила, що інформація про крадіжки з'явилася в квітні, й у відповідь було "збільшено кількість охоронців, які патрулюють офіси, в той час як інші контролювали доступ до будівлі".

Вона додала, що DG SAFE розслідує крадіжки і підтримує контакт з бельгійською владою.

Прессекретар сказала, що число потерпілих не було остаточно визначено, але інші посадовців кажуть, що злодії обікрали близько 50 євродепутатів.

Відповідно до щорічного бюджету ЄС для Європарламенту, сума коштів на охорону будівель і спостереження за ними становить понад 23 мільйонів євро у 2020 році.