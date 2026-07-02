Зеленський повідомив про переговори Умєрова з зятем Трампа в останні два дні

Президент Володимир Зеленський все ще сподівається на візит спецпредставників США до України.

Про це він заявив журналістам на місці російського удару у Дарницькому районі Києва, передає "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Зеленський повідомив, що протягом останніх двох днів відбулися переговори між головою РНБО Рустемом Умєровим та зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Він також зазначив, що все ще сподівається на візит Кушнера та посланця Трампа Стіва Віткоффа до України, незважаючи на те, що підтримувані США мирні зусилля з припинення війни вже кілька місяців перебувають у стані застою.

Зеленський також висловив сподівання, що зустрінеться з Трампом на полях саміту НАТО в столиці Туреччини Анкарі наступного тижня.

Нагадаємо, наприкінці червня Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський "непогано справляється" у війні з Росією.

У Держдепі США також заявили, що Україна на цей момент має перевагу у війні.