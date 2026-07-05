Зеленский после разговора с Трампом: есть реальная перспектива положить конец войне

Президент Владимир Зеленский после беседы со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявил о реальной перспективе завершения российско-украинской войны.

Об этом он сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Вечером 4 июля Зеленский в телефонном разговоре поздравил Трампа с Днём независимости США. В ходе беседы украинский президент поблагодарил Трампа за американскую помощь Украине.

Лидеры стран обсудили текущую ситуацию на фронте, а также в сфере дипломатии.

"Есть реальная перспектива завершить эту войну, и решимость Америки будет иметь решающее значение", – подчеркнул украинский президент.

Зеленский добавил, что они договорились продолжить разговор лично во время саммита НАТО в Анкаре.

Напомним, в конце июня Трамп заявил, что Зеленский "неплохо справляется" в войне с Россией. В Госдепе США также заявили, что Украина на данный момент имеет преимущество в войне.

Также стоит отметить, что 2 июля Зеленский сообщил, что в течение последних двух дней состоялись переговоры между секретарем СНБО Рустемом Умеровым и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.