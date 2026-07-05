"Родину-мать" подсветили цветами американского флага в честь 250-летия США

Вечером 4 июля киевский монумент "Родина-мать" подсветили цветами американского флага в честь 250-й годовщины провозглашения независимости США.

Об этом сообщил президент Американской торговой палаты Андрей Гундер в Facebook, пишет "Европейская правда".

Как сообщил Гундер, Американская торговая палата в Украине выступила инициатором праздничной акции.

Памятник, который по своей высоте превосходит Статую Свободы в Нью-Йорке, подсветили синим, белым и красным цветами.

Организаторы отметили, что это мероприятие является жестом солидарности и благодарности американскому народу за поддержку Украины.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский опубликовал поздравление в адрес Соединенных Штатов по случаю 250-й годовщины независимости страны, которая отмечается 4 июля.

Президент США Дональд Трамп в своей речи по случаю 250-летия независимости Соединенных Штатов заявил о возрождении "коммунистической угрозы", которая, по его словам, представляет опасность для процветания страны.

Парад в честь Дня Независимости США в Вашингтоне 4 июля отменили из-за сильной жары: температура днём 4 июля может достигать 43,3–46,1 °C.