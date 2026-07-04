Зеленський привітав США з 250-річчям незалежності

Президент України Володимир Зеленський опублікував вітання для Сполучених Штатів до 250-ї річниці незалежності країни, що відзначається 4 липня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що Сполучені Штати за свою тривалу історію стали прикладом для інших народів і допомогла "вистояти та стати вільнішим" усьому людству – особливо під час подій ХХ століття.

"Зараз, у 21 столітті, вплив і значення Америки точно не менші. І особливо ми це бачимо в Україні, яка бореться за свою незалежність, свободу і право на щастя для наших людей фактично з тими ж надіями, з тим же сенсом, з тією ж енергією, з якими американці вибороли і захистили свою незалежність", – зазначає він.

Зеленський подякував за підтримку США, надану Україні.

"Американська зброя – від "Джавелінів", які Президент Трамп вирішив передати Україні, до "Петріотів", які найбільш надійно бережуть життя наших людей, – усе те, чим Сполучені Штати допомогли нам у захисті нашої країни, доводить силу американського духу, американської рішучості, американських технологій. Коли ми звертаємось до Америки по "Петріоти", ми віримо, що цінності поваги до життя і людей, які 250 років тому спрацювали, спрацюють і зараз. Світ потребує такого лідерства, яке гарантує свободі й життю захист", – зазначив президент України.

Він завершив привітальний текст побажанням президенту США і всім американцям.

"Ми вважаємо за самоочевидні істини, що всі люди створені рівними; що Творець наділив їх певними невідʼємними правами, серед яких є життя, свобода і прагнення до щастя" – ось що всіх нас обʼєднує, усіх, хто Америку поважає і сьогодні Америці дякує. Хай мрії вільних людей завжди перемагають зло і ненависть від тих, хто хотів би знищити свободу. Америко, дякую! Впевнений: якщо разом, то точно досягнемо миру!", – підсумував Зеленський.

Президент США Дональд Трамп у своїй промові до 250-ліття незалежності Сполучених Штатів заявив про відродження "комуністичної загрози", яка, за його словами, становить небезпеку для процвітання країни.

Парад до Дня Незалежності США у Вашингтоні 4 липня скасували через сильну спеку: температури вдень 4 липня можуть сягати 43,3-46,1°C.