В Германии нашли советскую пушку, которая, возможно, пролежала в реке более 80 лет

В немецком городе Форст, расположенном в земле Бранденбург, специалисты службы по разминированию KMBD подняли из реки Ниса-Лужицкая советскую пушку времен Второй мировой войны.

Об этом пишет Euronews, передает "Европейская правда".

Орудие обнаружили во время работ на водном пути вблизи границы с Польшей, примерно в 20 км от Котбуса. Речь идет о 76-миллиметровой советской пехотной пушке М1943.

По словам представителя KMBD Энрико Шника, пушка в целом хорошо сохранилась благодаря тому, что долгое время находилась в иле и песке реки.

"Я не припомню подобной находки в нашем регионе", – отметил он.

Фото: KMBD

После извлечения орудие было транспортировано на площадку KMBD в Куммерсдорфе, где его, вероятно, утилизируют. Музейного хранения для находки пока не планируется.

Город Форст, который был почти полностью разрушен во время боев в апреле 1945 года, сегодня представляет собой небольшой муниципалитет с населением около 17 тысяч человек.

Стоит отметить, что обнаружение боеприпасов и военной техники времён Второй мировой войны до сих пор остаётся распространённым явлением в Европе.

В мае в немецком городе Пфорцхайм на западе страны эвакуировали около 30 тысяч человек из-за обнаруженной бомбы времён Второй мировой войны, которую планируют обезвредить.

Недавно недалеко от Варшавы во время строительных работ нашли около сотни старых снарядов.

В Латвии во время ремонта дороги обнаружили авиабомбу времен Второй мировой войны.