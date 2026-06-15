Албанія запевняє, що курортний проєкт компанії зятя Трампа відповідатиме стандартам ЄС

Уряд Албанії запевнив Єврокомісію, що будівництво елітного курорту на узбережжі Адріатичного моря, яким керує фірма зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, відповідатиме екологічним стандартам ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, повідомляє Euronews.

Кос повідомила, що отримала запевнення від Тирани про проведення належної оцінки впливу цього проєкту на екологію.

"Ми отримали запевнення від уряду Албанії, що буде проведено повну оцінку впливу на навколишнє середовище та що вони будуть дотримуватися європейських екологічних стандартів", – сказала єврокомісарка.

Албанія наразі є одним із лідерів у боротьбі за членство в ЄС. Її вважають другою найуспішнішою в євроінтеграції країною серед нинішніх країн-кандидатів після Чорногорії. Щоб завершити вступ, Тирана повинна узгодити свої дії з законодавчою базою ЄС, зокрема щодо захисту довкілля.

Проєкт розкішного курорту вартістю понад 1,4 мільярда євро, який втілюється компанією Кушнера Affinity Partners, останніми тижнями викликав масові протести в цій західнобалканській країні. Вважається, що плани будівництва вплинуть на екологічно захищену територію на узбережжі Адріатичного моря.

Минулого тижня Європейська комісія закликала Албанію вжити негайних заходів для забезпечення відповідності екологічному законодавству ЄС, якщо вона хоче приєднатися до блоку.

"Той факт, що це відбувається в той час, коли Албанія проходить процес вступу, є важливим. Цей процес є юридично та політично обов’язковим і підлягає постійному контролю та оцінці. Тож це дає найсильнішу гарантію того, що природа та довкілля Албанії будуть захищені відповідно до європейських стандартів", – сказала єврокомісарка з розширення.

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що його країна продовжить реалізацію проєкту розкішного курорту, запланованого зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером та його дочкою Іванкою Трамп на віддаленій ділянці балканського узбережжя, незважаючи на протести щодо його впливу на довкілля.

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