В Албанії спалахнули сутички на тлі протестів проти курорту, пов’язаного з зятем Трампа

У четвер під будівлею парламенту Албанії спалахнули сутички між поліцією та демонстрантами, що виступають проти будівництва курорту, пов'язаного з родиною президента США Дональда Трампа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство AFP.

Протести розпочалися наприкінці травня проти запланованого будівництва розкішного готелю, пов'язаного з донькою Трампа Іванкою та її чоловіком Джаредом Кушнером, у природному заповіднику в Звернеці, що на південно-західному узбережжі Албанії.

Уже вдруге за цей тиждень натовп зібрався біля парламенту, щоб висловити протест законодавцям і заблокувати вхід до будівлі. Шеренги спецпризначенців відтіснили їх, що призвело до сутичок та арештів.

Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети для розгону натовпу, а деякі протестувальники намагалися прорватися крізь кордони правоохоронців.

За даними поліції, дев'ятеро офіцерів дістали поранення внаслідок кидання протестувальниками різних предметів, проте точну кількість затриманих у відомстві не підтвердили. Місцеві ЗМІ повідомили, що було затримано до 20 осіб.

Також було помічено, як люди б'ють вікна в порожній поліцейській машині на сусідній вулиці, коли натовп відтісняли від будівлі парламенту.

фото: AFP

У вівторок було затримано шістьох осіб, коли демонстранти закидали яйцями автомобілі депутатів.

Цей спалах насильства різко контрастує з переважно мирними щоденними зібраннями, які збирали тисячі людей на вулицях від самого початку руху.

План будівництва курорту вперше оприлюднили у 2024 році, але нова хвиля протестів піднялася після того, як наприкінці травня на пляжах з'явилися огорожі з колючого дроту та бульдозери.

Протест проти проєкту став каталізатором обурення через ймовірну корупцію: мітингувальники закликають прем'єр-міністра Еді Раму піти у відставку через те, що вони називають відсутністю прозорості.

Уряд Албанії запевнив Єврокомісію, що будівництво елітного курорту відповідатиме екологічним стандартам ЄС.

Детальніше читайте у статті Фламінго проти Трампа: як оборудка зятя президента США збурила Албанію.