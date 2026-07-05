В Албании не утихают антиправительственные протесты: в субботу на митинге собрались тысячи людей

В субботу в столице Албании уже 35-й вечер подряд прошла массовая демонстрация, в ходе которой тысячи протестующих требовали отставки премьер-министра Эди Рамы, смены его правительства, конституционной реформы и пресечения коррупции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство AP.

Демонстрации начались из-за проекта строительства роскошного прибрежного курорта в природоохранной зоне. Проект связан с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Со временем протесты переросли в более широкие антиправительственные и антикоррупционные демонстрации. Протестующие скандировали "Новая Албания" и "Эди Рама, уходи в отставку".

фото: АР

Марш был насыщен символизмом. Был установлен высокий бюст Рамы, который впоследствии свалили с помощью веревки. Это было напоминанием о свержении в феврале 1991 года памятника многолетнему коммунистическому диктатору Энверу Ходже. Это событие ежегодно отмечают 20 февраля.

Поскольку субботняя акция совпала с 62-м днём рождения Рамы, некоторые протестующие несли "торты" из цемента – аллюзию на строительные проекты.

Также прозвучала ироничная песня "С днём рождения" в честь Рамы.

Некоторые протестующие держали в руках воздушные шарики в форме розовых фламинго. Это намек на птиц, которым угрожает проект строительства курорта. Демонстрации уже давно прозвали "революцией розовых фламинго".

После примерно двухчасовой акции протеста большая группа людей двинулась к полицейскому участку, требуя освобождения лиц, задержанных во время протеста в четверг возле парламента.

Протестующие разбили окна полицейского участка, а полиция применила водомет, чтобы разогнать толпу.

Напомним, правительство Албании заверило Еврокомиссию, что строительство элитного курорта будет соответствовать экологическим стандартам ЕС.

Подробнее читайте в статье Фламинго против Трампа: как сделка зятя президента США взбудоражила Албанию.