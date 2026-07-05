Зеленский обсудил с премьером Швеции начало использования истребителей Gripen

Президент Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, в ходе которой лидеры обсудили начало использования в Украине истребителей Gripen.

О беседе глава государства рассказал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

По словам президента, россияне сейчас делают ставку на удары баллистическими ракетами, комбинированные удары и реактивные "шахиды".

"Защита от этого – ключ к тому, чтобы лишить Россию возможности затягивать войну. Конечно, мы обсудили с Ульфом меры, которые можно принять для усиления защиты. Мы активно работаем над тем, чтобы своевременно обеспечить всю инфраструктуру, подготовку и ввод в эксплуатацию шведских "Грипенов", – отметил Зеленский.

Он назвал это историческим усилением украинской боевой авиации и крупным экономическим сотрудничеством между Украиной и Швецией в сфере безопасности.

"Это должно быть, несомненно, результативным. Работаем и в рамках формата Drone Deal между Украиной и Швецией", – добавил Зеленский.

Напомним, Украина и Швеция во вторник, 30 июня, заключили соглашение о закупке 16 современных истребителей Gripen E. Украина закупает 16 Gripen E за счет еврокредита и при поддержке Великобритании. Поставки этих самолетов начнутся в начале 2029 года.

Также Швеция подарит Украине 16 истребителей Gripen модификации C/D.