В британской армии создают новое подразделение с учетом опыта Украины в области дронов

Вооруженные силы Великобритании создают новую оперативную группу для ускорения внедрения беспилотников: команду формируют, частично ориентируясь на Силы беспилотных систем Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации издания The Telegraph.

О создании подразделения стало известно в рамках Оборонного инвестиционного плана (DIP), опубликованного на этой неделе главой правительства Киром Стармером. План предусматривает инвестиции в размере 5 миллиардов фунтов стерлингов для расширения использования военными беспилотных летательных аппаратов и автономного вооружения с целью противодействия растущей угрозе со стороны России.

Команду формируют, частично беря за образец Силы беспилотных систем Украины, которые стали отдельным родом войск в составе Вооруженных сил. Однако британская группа не будет отдельной структурой: ожидается, что в её состав войдут военнослужащие Сухопутных войск, Королевского флота, Королевских ВВС и Королевской морской пехоты под руководством старшего офицера.

Ее миссия будет заключаться в том, чтобы "объединить людей, данные и машины для быстрого решения реальных оперативных задач в больших масштабах и с меньшими затратами", отмечается в Оборонном инвестиционном плане.

"Многие решения в DIP однозначно основывались на уроках, извлеченных не просто из опыта Украины, а непосредственно из опыта (их) борьбы с россиянами", – прокомментировал источник в оборонном ведомстве Великобритании.

Пока неизвестно, какая именно сумма из четырёхлетнего инвестиционного плана выделена на создание этой оперативной группы, а также когда именно она будет сформирована.

По имеющимся данным, Великобритания имеет в своём арсенале около 10 тысяч беспилотников, которые в случае масштабного конфликта могут быть исчерпаны за считанные дни.

Согласно DIP, к 2030 году вертолетная эскадрилья Apache Сухопутных войск получит 24 ударных беспилотника, которые будут выполнять задачи в воздухе вместе с боевыми вертолетами.

Наземные подразделения получат подкрепление в виде новых ударных FPV-дронов и перехватчиков благодаря дополнительному финансированию в размере 50 миллионов фунтов стерлингов.

Дополнительные средства также будут инвестированы в создание новых беспилотных наземных транспортных средств, которые смогут обеспечивать снабжение войск или вести бой вместе с ними.

Эсминцы, которые должны быть выведены из эксплуатации в 2030-х годах, будут заменены на более компактные и дешевые военные корабли, которые будут управлять новой флотилией беспилотников на море.