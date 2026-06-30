Оборонний план Британії передбачає виділення мільярдів на дрони

Уряд Великої Британії у вівторок представить давно очікуваний план інвестицій у сферу оборони, який передбачатиме виділення 5 млрд фунтів стерлінгів (5,8 млрд євро) на безпілотні літальні апарати та інші безпілотні системи.

Про це повідомляє Financial Times, інформує "Європейська правда".

Очікуване збільшення видатків на оборону на суму близько 14,5 млрд фунтів стерлінгів – збільшене на 1 млрд фунтів стерлінгів після відставки Джона Гілі з посади міністра оборони цього місяця – було схвалене Енді Бернемом, ймовірним наступником Кіра Стармера на посаді британського прем’єр-міністра.

Це питання було предметом напружених переговорів між Міністерством оборони та Міністерством фінансів, кульмінацією яких стало рішення Гілі піти у відставку.

Вищі офіцери, як чинні, так і у відставці, попередили, що запропонована угода означатиме необхідність скорочень у наявних бюджетах, хоча деякі з них утрималися від остаточного висновку до оприлюднення плану.

Сума в 5 млрд фунтів стерлінгів, виділена на безпілотники, допоможе розвіяти деякі закиди щодо того, що Міністерство оборони недостатньо швидко переходить до нової ери ведення війни, зазначає видання.

Стармер позиціонуватиме цей план як такий, що сприятиме розвитку британського виробництва, а також надасть пріоритет суверенним британським технологіям штучного інтелекту та автономним технологіям.

Увага до дронів пояснюється тим, що військові стратеги прагнуть винести уроки з досвіду України, де, за оцінками офіційних осіб, щомісяця використовується близько 200 тисяч безпілотників.

Велика Британія заявляє, що в майбутньому британські збройні сили дедалі частіше поєднуватимуть пілотовані та автономні платформи: ударні дрони діятимуть разом з армійськими вертольотами Apache, дрони радіоелектронної боротьби підтримуватимуть бойові літаки Королівських повітряних сил, а безпілотні судна будуть інтегровані в оперативні групи Королівського флоту.

"В Україні та на Близькому Сході безпілотні системи визначають хід конфліктів. Ця найбільша в історії Великої Британії інвестиція в ці технології, що постійно розвиваються, допоможе нашим збройним силам випереджати супротивників", – сказав новий міністр оборони Великої Британії Ден Джарвіс.

Також повідомляли, що Міністерство оборони Великої Британії планує виділити 500 млн фунтів стерлінгів (579 млн євро) на трансформацію елітних військових формувань спеціального призначення.