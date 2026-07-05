Большинство избирателей в США считают, что война с Ираном не стоит потраченных затрат

Большинство американских избирателей считают, что война Дональда Трампа в Иране не стоит тех затрат, которые на неё были потрачены.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос Focaldata, проведённый по заказу FT.

Общенациональный опрос, проведенный на прошлой неделе компанией Focaldata, показал, что 58% зарегистрированных избирателей считают, что война не стоит тех затрат, которые на нее были направлены.

44% избирателей заявили, что война ослабила позиции США в отношениях с Ираном, тогда как 31% считают, что конфликт укрепил позиции Вашингтона.

Опрос также показал, что 53% избирателей считают, что США должны остаться членом НАТО, тогда как 23% полагают, что страна должна выйти из альянса.

Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой утвердить новые федеральные ассигнования в размере 67 млрд долларов для покрытия расходов на войну, понесенных на сегодняшний день.

Между США и Ираном сохраняется хрупкое перемирие, но Трамп сталкивается с растущей критикой внутри страны, в частности со стороны своих однопартийцев-республиканцев, в отношении его подхода к конфликту на Ближнем Востоке.

Как известно, 17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении войны и открытии Ормузского пролива. Этот документ служит основой для проработки деталей итогового соглашения, которое закрепит перемирие, в течение 60 дней.

Ранее в Париже заявили, что международная миссия по поддержанию безопасности судоходства в Ормузском проливе фактически готова к развертыванию, как только будут созданы все необходимые условия.