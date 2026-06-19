Глава МЗС Франції: місія підтримання безпеки судноплавства в Ормузькій протоці готова

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро на тлі підписання США та Іраном мирної угоди заявив, що місія для підтримання безпеки судноплавства в Ормузькій протоці фактично готова до розгортання.

Про це він сказав в ефірі Franceinfo, пише "Європейська правда".

Барро каже, що організована під ініціативою Франції та Британії місія для підтримання безпеки судноплавства в Ормузькій протоці фактично готова починати роботу, щойно для цього сформуються усі передумови.

"Вона готова до дуже швидкого розгортання – але у конкретних обставинах: за умов заспокоєння ситуації, із суто "оборонною" логікою та незалежно від сторін конфлікту", – сказав Жан-Ноель Барро.

Рамкова угода-меморандум між США та Іраном, підписана 17 червня, передбачає остаточне відкриття Ормузької протоки через 30 днів.

Як відомо, 17 червня США та Іран дистанційно підписали меморандум щодо припинення війни та відкриття Ормузької протоки. Цей документ стає основою для напрацювання деталей підсумкової угоди, що закріпить перемир’я, упродовж наступних 60 днів.

Також США повідомили, що знімають морську блокаду з іранських портів.

Перед цим в адміністрації Трампа в усній формі розкрили текст підписаного з Іраном документа.

Частина республіканців у Сенаті відкрито критикують умови угоди.