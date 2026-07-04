В Тюрингії тисячі людей протестують проти з'їзду ультраправої "Альтернативи для Німеччини"

У німецькому Ерфурті, що у федеральній землі Тюрингія, тисячі людей вийшли на протести та заблокували під’їзні шляхи до місця проведення партійної конференції ультраправої "Альтернативи для Німеччини" ("АдН").

Про це повідомляє Tagesschau, передає "Європейська правда".

У суботу протестувальники з профспілок, груп громадянського суспільства та лівих партій зібралися у центрі Ерфурта, заблокувавши прохід до місця проведення конференції "АдН".

Під наглядом поліції протестувальники сиділи рядами, блокуючи автомагістралі та дороги, що ведуть до конференц-центру, де має відбуватися партійна зустріч.

Фото: Michael Reichel/dpa

Фото: Jacob Schröter/dpa

Як передає Reuters з посиланням на оцінки правоохоронців, близько 15 000 людей приєдналися до демонстрацій в Ерфурті та його околицях.

На партійній конференції мають переобрати співголів ультраправої партії – Алісу Вайдель та Тіно Хрупалла. Це відбувається перед ключовими для політсили виборами у східних землях Саксонія-Ангальт та Мекленбург-Передня Померанія, які, як сподівається партія "Альтернатива для Німеччини", допоможуть прокласти ультраправим шлях до успіху на національному рівні.

Раніше у німецькій поліції повідомляли, що на протести проти партійного з’їзду "АдН" можуть прибути близько 50 000 демонстрантів.

У червні суд у Баварії ухвалив рішення, що регіональна служба внутрішньої розвідки цієї федеральної землі має право здійснювати спостереження за правопопулістською партією "Альтернатива для Німеччини".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль попередив про небезпеку посилення позицій ультраправої "Альтернативи для Німеччини", зокрема через її позицію щодо Росії.