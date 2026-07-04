Ультраправа німецька "АдН" переобрала своїх чинних лідерів

Ультраправа німецька партія "Альтернатива для Німеччини", яка у суботу проводить національний з’їзд, переобрала своїми лідерами тих самих осіб – Алісу Вайдель і Тіно Хрупаллу.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

На голосуванні під час партійного з’їзду в Ерфурті "АдН" підтримала переобрання на посаді лідера Тіно Хрупалли з понад 70%, що значно менше, ніж під час голосування два роки тому.

Алісу Вайдель переобрали співлідеркою партії понад 81% голосів.

Тіно Хрупалла був лідером політсилиз 2019 року, Вайдель – з 2022 року.

З’їзд "Альтернативи для Німеччини" супроводжується багатотисячними протестами незгодних з їхніми ідеями та масштабною операцією поліції.

Нагадаємо, нещодавно Вайдель заявила, що Німеччина повинна припинити бойкот російських енергоресурсів задля власного економічного зростання.

Хрупалла закликає припинити підтримку України через справу щодо підриву "Північних потоків" – у якій німецька прокуратура цього тижня офіційно висунула звинувачення українцю Сергію Кузнєцову.

За даними одного з останніх червневих опитувань, "АдН" далі лідирує у рейтингах та збільшила відрив від "ХДС-ХСС" до рекордного, він складає 9 відсоткових пунктів.