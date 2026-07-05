Полиция Польши выясняет обстоятельства повреждения памятника на могиле Богдана Лепкого

В польской полиции заявили, что провели осмотр могилы украинского поэта, писателя и общественно-культурного деятеля Богдана Лепкого и выясняют обстоятельства повреждения памятника на ней.

Об этом пресс-служба воеводского управления полиции в Кракове сообщила изданию Fakt, пишет "Европейская правда".

В пресс-службе отметили, что сообщение об этом инциденте поступило в воскресенье, 5 июля, в 12 часов.

"На месте был проведен осмотр, а в настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств дела. Мы не связываем этот инцидент с мотивами национального характера. Повреждение памятника могло произойти в течение последних двух недель", – сообщила пресс-служба воеводского управления полиции в Кракове.

Как сообщалось, на Раковицком кладбище в Кракове было повреждено место захоронения Богдана Лепкого. В МИД Украины расценили этот акт вандализма как сознательную провокацию, направленную на дальнейшее разжигание вражды между Украиной и Республикой Польша.

Напомним, почти половина респондентов в Польше считают Украину ответственной за эскалацию конфликта между Варшавой и Киевом.

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