У Навроцького проти оприлюднення даних про польську допомогу Україні

В канцелярії польського президента Кароля Навроцького вважають неправильним рішення уряду щодо розсекречування даних про ту допомогу, яку Польща надала Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в ефірі Polsat News заявив речник президента Польщі Рафал Лескевич.

За його словами, інформація про надану Україні допомогу від Польщі не має ставати публічною.

"Це неправильне рішення. Це непублічна інформація, її не слід оприлюднювати…Чи Міноборони, пан міністр Косіняк-Камиш, а насправді пан прем’єр-міністр Дональд Туск, бачачи, що відбувається в коаліції, бачачи чергові скандали, які викривають журналісти, вирішили скористатися моментом і спробувати відвернути увагу від цієї теми таким відволікаючим питанням, відволікаючою темою, пов’язаною з пожертвами для України? – сказав речник.

За його словами, це питання постало "лише для того, щоб протягом кількох наступних днів уся громадськість обговорювала, скільки і яку допомогу ми надали Україні з початку війни у 2022 році".

"Отже, це тактика відволікання уваги, але дії, про які оголосив віцепрем’єр-міністр Косіняк-Камиш, є вкрай безвідповідальними", – переконаний Лескевич.

Він зазначив, що достатньо переглянути заяви, з якими українці виступили лише два місяці тому.

"Адже вони дякували нам за передачу цих ракет для систем Patriot", – підкреслив він.

Нагадаємо, віцеспікер Сейму Польщі та лідер "Конфедерації" Кшиштоф Босак заявив у суботу, що "у березні таємно від Сейму уряд передав Україні дорогі та складні у придбанні ракети-перехоплювачі для системи Patriot".

Він наголосив, що "їх Польща придбала у США для побудови багаторівневої системи протиповітряної оборони", і що ці ракети є єдиними на озброєнні польської армії, які можуть протидіяти російським ракетам "Іскандер".

У відповідь на це міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що доручив розсекретити військову допомогу Україні, надану після початку повномасштабного вторгнення Росії.