Навроцкий выступает против обнародования данных о польской помощи Украине

В канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого считают неправильным решение правительства о рассекречивании данных о помощи, которую Польша оказала Украине после начала полномасштабного вторжения России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в эфире Polsat News заявил пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич.

По его словам, информация о помощи, оказанной Украине со стороны Польши, не должна становиться достоянием общественности.

"Это неправильное решение. Это непубличная информация, её не следует обнародовать… Либо Минобороны, господин министр Косиняк-Камыш, а на самом деле господин премьер-министр Дональд Туск, видя, что происходит в коалиции, видя очередные скандалы, которые разоблачают журналисты, решили воспользоваться моментом и попытаться отвлечь внимание от этой темы таким отвлекающим вопросом, отвлекающей темой, связанной с пожертвованиями для Украины?" – сказал пресс-секретарь.

По его словам, этот вопрос был поднят "только для того, чтобы в течение нескольких следующих дней вся общественность обсуждала, сколько и какую помощь мы оказали Украине с начала войны в 2022 году".

"Итак, это тактика отвлечения внимания, но действия, о которых объявил вицепремьер-министр Косиняк-Камыш, являются крайне безответственными", – убежден Лескевич.

Он отметил, что достаточно взглянуть на заявления, с которыми украинцы выступили всего два месяца назад.

"Ведь они благодарили нас за передачу этих ракет для систем Patriot", – подчеркнул он.

Напомним, вице-спикер Сейма Польши и лидер "Конфедерации" Кшиштоф Босак заявил в субботу, что "в марте тайно от Сейма правительство передало Украине дорогие и сложные в приобретении ракеты-перехватчики для системы Patriot".

Он подчеркнул, что "Польша приобрела их в США для создания многоуровневой системы противовоздушной обороны" и что эти ракеты являются единственными на вооружении польской армии, способными противостоять российским ракетам "Искандер".

В ответ на это министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поручил рассекретить военную помощь Украине, оказанную после начала полномасштабного вторжения России.