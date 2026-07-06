Сибига рассказал о главном послании саммиту НАТО после массированного удара РФ

Министр иностранных дел Андрей Сибига после массированного удара РФ по Киеву заявил, что главное послание Украины участникам саммита НАТО – это призыв защитить украинских детей от российских баллистических ракет.

Об этом министр написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Сибига сказал, что в результате российской атаки с использованием более 20 баллистических ракет в Киеве погибло не менее 11 человек.

"Защитите украинских детей от российского баллистического террора! Нет задачи, которая была бы более неотложной. Это наше главное послание к саммиту НАТО, который состоится на этой неделе. Когда мировые лидеры отправятся в Анкару, я хотел бы, чтобы они услышали то, что услышали этой ночью семьи в Киеве", – подчеркнул он.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, послание хозяина Кремля Владимира Путина участникам саммита в Анкаре простое: "он нацелит баллистические ракеты на спящих детей и будет продолжать убийства, пока сможет".

"Как отреагируют лидеры Альянса? Время слабых шагов уже прошло. Они лишь подтолкнут Москву продолжать и распространять террор за пределы Украины. Самым весомым результатом саммита в Анкаре должно стать усиление возможностей Украины защищать наших детей от российского баллистического террора. Нам нужны реальные шаги", – подчеркнул он.

В этом контексте Сибига отметил, что Украине нужны ракеты-перехватчики для систем Patriot.

"Тысячи таких ракет хранятся на складах по всему миру на случай потенциальных угроз. Но угрозы в Украине не являются потенциальными! Российские ракеты убивают людей каждую неделю. Сейчас Украина – единственная страна в мире, которая каждую неделю подвергается баллистическим атакам. Средства защиты от этого террора должны быть здесь. И все решения по противовоздушной обороне нам нужны сейчас, а не позже. Ведь для нас время измеряется человеческими жизнями", – резюмировал он.

В результате российской атаки в ночь на 6 июля погибли 11 человек и 46 человек получили травмы, в том числе 2 ребенка, по меньшей мере 15 жилых домов были повреждены и разрушены.

В Воздушных силах заявили, что противовоздушной обороне Украины не удалось сбить ни одну из 29 ракет, летевших по баллистической траектории, из-за дефицита ракет для систем Patriot.