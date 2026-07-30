Поліція Польщі підтвердила появу вирви та уламків невідомого об'єкта на сході країни

У Люблінському воєводстві Польщі, поблизу населених пунктів Тарнава-Колонія та Токари, поліцейські виявили кратер та розкидані уламки неідентифікованого об’єкта, наразі тривають оперативні заходи.

Це офіційно підтвердила поліція, пише "Європейська правда".

Згідно з заявою, уранці поліція отримала повідомлення про те, що в Білгорайському районі між населеними пунктами Тарнава-Колонія та Біскупіце було чутно потужний гуркіт.

"На місце події черговий диспетчер направив поліцейські патрулі. Після 5:00 поліцейські між селами Тарнава-Колонія та Токари на полі, на відстані близько 2 км від забудови, виявили кратер та розкидані уламки неідентифікованого об’єкта", – йдеться у повідомленні.

Зараз це місце охороняють поліцейські. Про подію повідомлено відповідні служби, зокрема Агентство внутрішньої безпеки, Службу військової охорони та Окружну прокуратуру в Любліні. На місце події направлено поліцейських, які займаються боротьбою з тероризмом.

Вночі російські війська здійснили масований повітряний удар по Україні. У відповідь на цю загрозу Оперативне командування Збройних сил Польщі задіяло необхідні сили та засоби, зокрема польські та союзні винищувачі. У Люблінському воєводстві лунали сигнали повітряної тривоги.

На тлі повітряної атаки Росії на Україну у Люблінському воєводстві місцеві мешканці повідомляли про вибухи і кратер у полі.