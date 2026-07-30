Туск терміново вирушив до Люблінського воєводства, де впав невідомий об’єкт

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скоригував свій графік та вирушив до Люблінського воєводства, де уночі впав невідомий об’єкт, що порушив повітряний простір країни.

Про це повідомив у четвер вранці речник уряду Адам Шлапка, пише "Європейська правда".

"Прем'єр-міністр Дональд Туск вирушив до Люблінського воєводства у зв'язку з нічним порушенням повітряного простору Польщі", – зазначив Шлапка.

Туск повідомив, що скликав координаційну групу у зв’язку з інцидентом.

Раніше канцелярія прем’єр-міністра Польщі інформувала, що запланований на четвер до полудня візит Дональда Туска до Нижньосілезького воєводства було скасовано.

За даними WP, в уряді Польщі схиляються до думки, що уночі в Люблінському воєводстві, у районі селища Тарнава-Колонія, впала російська ракета.

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило 30 липня вранці, що уночі, на тлі російської повітряної атаки на Україну, неідентифікований об’єкт залетів у повітряний простір країни та згодом зник з радарів.

Місцеві мешканці Люблінського воєводства повідомляли про вибухи і кратер у полі, а в самому воєводстві, на сході Польщі, лунали сигнали повітряної тривоги.