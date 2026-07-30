Туск збирає нараду через порушення повітряного простору Польщі

Глава польського уряду Дональд Туск повідомив, що скликав координаційну групу у зв’язку з порушенням повітряного простору Польщі під час масованого ракетного удару Росії по Україні.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

"Під час масованого ракетного удару Росії по західній Україні відбулося порушення повітряного простору Польщі. У зв’язку з цим я скликав координаційну групу за участю міністра оборони та відповідних служб, які вже багато годин працюють на місці події та систематично надають мені інформацію про всі обставини інциденту", – повідомив Дональд Туск.

Раніше канцелярія прем’єр-міністра Польщі повідомила, що запланований на четвер до полудня візит Дональда Туска до Нижньосілезького воєводства було скасовано.

За даними WP, в уряді Польщі схиляються до думки, що уночі в Люблінському воєводстві, у районі селища Тарнава-Колонія, впала російська ракета.

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило 30 липня вранці, що уночі, на тлі російської повітряної атаки на Україну, неідентифікований об’єкт залетів у повітряний простір країни та згодом зник з радарів.

Місцеві мешканці Люблінського воєводства повідомляли про вибухи і кратер у полі, а в самому воєводстві, на сході Польщі, лунали сигнали повітряної тривоги.