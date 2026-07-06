Генсек НАТО: последняя атака РФ была направлена против мирного населения Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте убежден, что ракетная атака России на Киев и область была спланирована таким образом, чтобы нанести ущерб именно гражданскому населению.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед началом саммита стран Альянса, сообщает из Анкары корреспондент "Европейской правды".

Генеральный секретарь подчеркнул, что в ночь на 6 июля 2026 года российская баллистическая атака была "неизбирательной" и не направлена на военные цели, вопреки заявлениям из России.

"Это неизбирательное нападение на невинных гражданских лиц, на инфраструктуру и города в Украине", – заявил он.

Рютте, впрочем, выразил уверенность в том, что эта тактика не увенчается успехом, поскольку "таким образом Россия никогда не сможет выиграть эту войну". "Конечно, это ужасно для людей, оказавшихся в эпицентре событий, для жителей Киева и других городов, которым пришлось пережить это. Но факты таковы, что (на поле боя) Украина за последние месяцы достигает еще лучших результатов", – добавил он.

По мнению Рютте, последний обстрел вновь продемонстрировал, насколько Путин "теряет контроль из-за того, что украинцы добиваются успехов на поле боя".

Генсек также похвалил силы обороны Украины за "глубинные удары" по российскому тылу, включая энергетическую инфраструктуру, а также за успехи на линии фронта. "Сейчас ситуация в целом является патовой", – добавил он.

Как сообщала "Европейская правда", Рютте после атаки РФ заявил, что союзники должны обеспечить, чтобы Украина получила всё необходимое.

Подробнее об ожиданиях от саммита читайте в интервью "Одно из наших ключевых ожиданий от саммита НАТО касается противодействия баллистике"