ЗМІ: в уряді Польщі вважають, що в Люблінському воєводстві могла впасти російська ракета  

В уряді Польщі схиляються до думки, що уночі в Люблінському воєводстві, у районі селища Тарнава-Колонія, впала російська ракета.

Про це виданню Wirtualna Polska повідомило джерело в уряді, пише "Європейська правда".

Наразі обстеження об’єкта триває, однак попередні дані свідчать про падіння саме російської ракети.

"Усе вказує на те, що це була російська ракета", – сказав співрозмовник видання в уряді, поки сапери продовжують обстежувати об’єкт.

Деякі інтернет-аналітики повідомили, що в повітряний простір Польщі могла потрапити ракета Х-101. Ця інформація не підтверджена.

Тим часом канцелярія прем’єр-міністра Польщі повідомила, що запланований раніше на четвер до полудня візит Дональда Туска до Нижньосілезького воєводства було скасовано.

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило 30 липня вранці, що уночі, на тлі російської повітряної атаки на Україну, неідентифікований об’єкт залетів у повітряний простір країни та згодом зник з радарів.

Місцеві мешканці Люблінського воєводства повідомляли про вибухи і кратер у полі, а в самому воєводстві, на сході Польщі, лунали сигнали повітряної тривоги.

Поліція підтвердила, що на місці падіння невідомого об’єкта знайдені уламки.