Опитування: партія Моравецького може отримати підтримку майже третини поляків

Майже третина поляків готова розглянути можливість проголосувати за нову політичну партію під головуванням колишнього прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

Про це свідчать результати опитування SW Research, проведеного на замовлення Onet, пише "Європейська правда".

Опитування свідчить, що 32,9% респондентів заявили, що розглянули б можливість підтримати таку політичну силу. Водночас 50,2% опитаних відповіли, що не голосували б за партію Моравецького, а ще 16,9% не змогли визначитися.

Також опитування показало, що потенційна партія могла б залучити прихильників із різних політичних таборів. Серед тих, хто готовий підтримати новий проєкт, 14% нині більше схиляються до "Права і справедливості", 7,1% – до партії "Конфедерація", 7,4% – до нинішньої коаліції, а ще 4,5% наразі підтримують інші політичні сили.

Найбільшу готовність підтримати можливу партію Моравецького продемонстрували молоді поляки віком до 24 років – 45,3% із них допускають голосування за неї. Найменше прихильників така ініціатива має серед виборців віком понад 50 років, де 57,1% заявили, що не підтримали б нову політичну силу.

Також опитування засвідчило гендерні відмінності. Серед чоловіків 38,4% допускають можливість проголосувати за партію Моравецького, тоді як серед жінок цей показник становить 28,4%.

24 липня лідер "ПіС" Ярослав Качинський оголосив, що понад 30 членів покинуть політичну силу. Серед них і Моравецький, довкола якого сформувалась група депутатів-вигнанців.

Напередодні Моравецький оголосив про створення нової фракції "Розвиток Плюс".

Це стало наслідком кількамісячної внутрішньопартійної кризи, деталі якої викладені у статті: Розкол на користь України: як польська "ПіС" втратила частину депутатів і що буде далі.