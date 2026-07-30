У Туреччині затримали ще одного представника опозиції

У Туреччині поліція затримала голову району Етімешгут у столиці Анкарі Ердаля Бесікчіоглу, який представляє опозицію, у межах розслідування справи про можливу корупцію.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначається, правоохоронці вранці 30 липня провели обшук у будівлі муніципалітету Етімешгут, після чого голову району затримали. Розслідування стосується можливого розкрадання коштів у муніципалітеті.

Прокуратура розпочала перевірку у березні після виявлення нібито порушень у бухгалтерській документації місцевої влади.

Затримання Бесікчіоглу стало черговим етапом масштабного правового тиску на муніципалітети, якими керують представники головної опозиційної сили Туреччини, що виступає опонентом президента Реджепа Ердогана.

Також зазначається, що напередодні правоохоронці затримали голову стамбульського району Ускюдар та ще п’ятьох осіб у справі щодо можливих порушень, пов’язаних із будівельними дозволами та введенням об’єктів в експлуатацію.

Нагадаємо, 24 травня в Анкарі спалахнули сутички після того, як влада Туреччини наказала поліції виселити керівництво Республіканської народної партії з їхньої штаб-квартири.

У червні команда поваленого лідера головної опозиційної партії Туреччини Озгюра Озеля пішла у відставку зі зборів партії.

У липні Озель заявив, що створить нову партію, аби протистояти президенту Туреччини.