У Польщі розслідують новий випадок осквернення могили на кладовищі у Кракові

На Раковицькому кладовищі в Кракові невідомі осквернили ще одну могилу; поліція пов’язує цей інцидент із серією подібних випадків у цьому місці.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

У понеділок, 6 липня, стало відомо, що на Раковицькому кладовищі у Кракові невідомі викрали бронзовий барельєф з могили Гелени Модржеєвської – однієї з найвідоміших польських акторок в історії.

Фото: RMF24

Поліція розслідує цю справу і пов’язує її із серією подібних крадіжок на цьому історичному кладовищі, адже лише напередодні стало відомо про пошкодження місця поховання українського поета, письменника та громадсько-культурного діяча Богдана Лепкого.

Польська поліція не пов’язує цей інцидент із мотивами національного характеру.

Нагадаємо, майже половина респондентів у Польщі вважають Україну відповідальною за ескалацію конфлікту між Варшавою та Києвом.

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